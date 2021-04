Oggi è il Carbonara Day | la ricetta perfetta tra puristi e innovatori

(Di martedì 6 aprile 2021) ‘Day’. Si celebrail giorno dedicato a uno dei piatti più amati e a partire dalle 12, sui socialsaranno chiamati a condividere la loro ‘’ con un dibattito su Facebook, Twitter e Instagram con gli hashtag #Day e #My. IlDay è la ‘spaghettata social’ più grande del mondo dedicata alladi pasta più amata e condivisa. Adoltre 1,4 milioni sono i contenuti su Instagram dell’hashtag #. Ideato dai pastai di Unione italiana food e supportato Ipo-International pasta organisation, il #Day ha raggiunto in 5 anni una platea potenziale di oltre 1 miliardo di persone, ...

Al via la 'spaghettata social' più grande del mondo 'Day'. Si celebrail giorno dedicato a uno dei piatti più amati e a partire dalle 12, sui social puristi e innovatori saranno chiamati a condividere la loro 'perfetta' con un ...Martedì 6 aprile torna il #CarbonaraDay, la 'spaghettata social" più grande del mondo dedicata ... L'ultimo 'caso", la Smoky Tomatoamericana, ha diviso il web ma ha unito gli italiani: ...In ogni caso, che siate puristi o tradizionalisti, il 6 aprile si celebra il Carbonara Day, un appuntamento ormai imperdibile per cuochi, food lover e appassionati che ogni anno condividono il proprio ...L’ultimo “caso”, la Smoky Tomato Carbonara americana, ha diviso il web ma ha unito gli italiani: secondo un sondaggio di Unione Italiana Food, per il 95% degli italiani se c’è il pomodoro non si può ...