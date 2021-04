NFL – Sam Darnold passa ai Carolina Panthers (Di martedì 6 aprile 2021) I giorni in cui l’ex Trojans sembrava essere la futura stella dei New York Jets sono volti al termine. In seguito a uno scambio con Carolina, Sam Darnold passerà ai Panthers, in cambio di una 6a scelta del 2021 e una 2a e una 4a del 2022. La franchigia di Charlotte, dopo aver seguito molto da vicino la pista che portava a Deshaun Watson dei Texans, ha deciso di rivolgere la sua attenzione verso New York e di assicurarsi il quarterback 23enne ex USC. Darnold ai Panthers: quale sarà il futuro di Bridgewater? Durante la regular season 2020, i Panthers hanno affidato la guida dell’attacco a Teddy Bridgewater. Con l’arrivo di Darnold, però, la titolarità dell’ex Saints è messa in dubbio e, secondo Ian Rapoport, Carolina potrebbe pensare di scambiarlo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) I giorni in cui l’ex Trojans sembrava essere la futura stella dei New York Jets sono volti al termine. In seguito a uno scambio con, Sampasserà ai, in cambio di una 6a scelta del 2021 e una 2a e una 4a del 2022. La franchigia di Charlotte, dopo aver seguito molto da vicino la pista che portava a Deshaun Watson dei Texans, ha deciso di rivolgere la sua attenzione verso New York e di assicurarsi il quarterback 23enne ex USC.ai: quale sarà il futuro di Bridgewater? Durante la regular season 2020, ihanno affidato la guida dell’attacco a Teddy Bridgewater. Con l’arrivo di, però, la titolarità dell’ex Saints è messa in dubbio e, secondo Ian Rapoport,potrebbe pensare di scambiarlo ...

