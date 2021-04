MotoGP, il consiglio di Carlo Pernat a Valentino Rossi: “Pensaci bene!” (Di martedì 6 aprile 2021) Dodicesimo all’esordio, sedicesimo nel secondo appuntamento. La doppietta di Losail (Gran Premio del Qatar e Gran Premio di Doha) ha regalato ben poche soddisfazioni a Valentino Rossi. Il suo esordio con il team Yamaha Petronas ha fatto prontamente sprofondare il “Dottore” nei problemi tecnici che lo avevano attanagliato già negli ultimi anni assieme al team Factory. Per riassumere in maniera brutale la situazione, il pilota di Tavullia continua a soffrire al posteriore. La gomma non fa quello che vorrebbe il pilota, fa scivolare la moto, non dà grip e, soprattutto, va a consumarsi in maniera molto più rapida rispetto ai rivali. Una situazione che, come detto, ha contraddistinto le ultime annate di Valentino Rossi e che, a quanto pare, rischia di condurlo a braccetto anche in questo Mondiale MotoGP ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Dodicesimo all’esordio, sedicesimo nel secondo appuntamento. La doppietta di Losail (Gran Premio del Qatar e Gran Premio di Doha) ha regalato ben poche soddisfazioni a. Il suo esordio con il team Yamaha Petronas ha fatto prontamente sprofondare il “Dottore” nei problemi tecnici che lo avevano attanagliato già negli ultimi anni assieme al team Factory. Per riassumere in maniera brutale la situazione, il pilota di Tavullia continua a soffrire al posteriore. La gomma non fa quello che vorrebbe il pilota, fa scivolare la moto, non dà grip e, soprattutto, va a consumarsi in maniera molto più rapida rispetto ai rivali. Una situazione che, come detto, ha contraddistinto le ultime annate die che, a quanto pare, rischia di condurlo a braccetto anche in questo Mondiale...

