LIVE Canada-Italia 0-0, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: nulla di fatto nel primo end, i canadesi restano di mano (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.25: Si gioca tutto sul versante destro questo end. Canada a punto dopo 9 tiri 22.22: Stone azzurra a punto dopo cinque tiri del secondo end 22.18: nulla di fatto nel primo end, il Canada mantiene la mano 22.15: Grande Retornaz che con un solo colpo toglie dalla casa le due stone canadesi lontane una dall’altra. Mancano tre tiri alla fine dell’end 22.12: Due stone canadesi a punto dopo otto tiri 22.08: mano al Canada. Doppia guardia centrale per l’Italia 22.03: Sta per iniziare il match 21.56: Le altre partite di questa sera: Germania-Danimarca, Giappone-Scozia, Norvegia-Svizzera 21.53: Per il Canada in ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.25: Si gioca tutto sul versante destro questo end.a punto dopo 9 tiri 22.22: Stone azzurra a punto dopo cinque tiri del secondo end 22.18:dinelend, ilmantiene la22.15: Grande Retornaz che con un solo colpo toglie dalla casa le due stonelontane una dall’altra. Mancano tre tiri alla fine dell’end 22.12: Due stonea punto dopo otto tiri 22.08:al. Doppia guardia centrale per l’22.03: Sta per iniziare il match 21.56: Le altre partite di questa sera: Germania-Danimarca, Giappone-Scozia, Norvegia-Svizzera 21.53: Per ilin ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Italia-Canada 0-0: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Canada #curling #Mondiali… - Queen4everBlog : NEWS LIBRI: QUEEN LIVE IN CANADA È IL NUOVO LIBRO DI GARY TAYLOR LINK: - Queen4everBlog : NEWS LIBRI: QUEEN LIVE IN CANADA È IL NUOVO LIBRO DI GARY TAYLOR LINK: - Salvitus1 : @colorful_living solo 1 dubbio: alla fine, siccome era una live per ringraziare i LORO fans R0SMELL0, Day dopo aver… - TonyLeeHamilton : Do You currently live in South Korea, Australia, Canada, Hong Kong, Mexico, New Zealand, P… -