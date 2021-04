La Fuggitiva su Rai Premium e in streaming. Replica prima puntata con Vittoria Puccini

(Di martedì 6 aprile 2021) Lasu Raie in...

Advertising

hack_stefano : RT @Tg3web: 'La fuggitiva' è la nuova serie che debutta stasera su Rai Uno e che vede protagonista Vittoria Puccini. L'abbiamo intervistata… - _DAGOSPIA_ : PIPPITEL! LA FICTION DI RAI 1 'LA FUGGITIVA' PARTE BENE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.4%...… - Teleblogmag : Nuova fiction Rai Uno nuovo boom di ascolti. L'isola comincia ad annaspare. #Ascoltitv #isola Iscriviti al nostro… - CrescenzoFilo : RT @bubinoblog: #LaFuggitiva 5.230.000 21,36% #Isola 3.111.000 17,10% Continua la stagione d'oro di Rai Fiction. Che siano gialli, storich… - bisciaz : RT @bubinoblog: #LaFuggitiva 5.230.000 21,36% #Isola 3.111.000 17,10% Continua la stagione d'oro di Rai Fiction. Che siano gialli, storich… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuggitiva Rai

... Ladi Vittoria Puccini stacca l'Isola dei Famosi 2021 di Ilary Blasi Lavince ... Su3 il Tg3 Linea Notte informa 534.000 spettatori con il 5.6%. Ascolti tv, Enrico Mentana ...Ascolti Tv 5 aprile 2021. Prima serata su Rai1 l'esordio della fiction Laha conquistato una media di 5.230.000 spettatori pari al 21,4%. Su Canale 5 - dalle 21.46 ... Su3 Tg3 Linea Notte ...La Fuggitiva replica su Rai Premium. Dove rivedere la fiction con Vittoria Puccini in tv e in streaming su Rai Play. Replica della prima puntata.A riprendere il discorso e a schierarsi dalla parte di Aurora Ramazzotti è stata l’attrice Vittoria Puccini, protagonista della nuova serie tv in uscita su Rai 1 “La Fuggitiva”. La 39enne ha affermato ...