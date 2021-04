Juve, che bordata dall’ex: “Hanno il Pallone d’Oro dei tuffi” (Di martedì 6 aprile 2021) Polemica a Tiki Taka dopo Torino-Juventus per la simulazione di Bernardeschi, caduto in area di rigore. Ne ha parlato Pasquale Bruno, riferendosi a Nedved. Torino-Juventus, derby terminato sul 2-2, ha portato con sé delle polemiche a causa di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina è entrato in campo al 71? in luogo di Kulusevski e ha cercato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 aprile 2021) Polemica a Tiki Taka dopo Torino-ntus per la simulazione di Bernardeschi, caduto in area di rigore. Ne ha parlato Pasquale Bruno, riferendosi a Nedved. Torino-ntus, derby terminato sul 2-2, ha portato con sé delle polemiche a causa di Federico Bernardeschi. L’ex Fiorentina è entrato in campo al 71? in luogo di Kulusevski e ha cercato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

