IoApro | cronaca di una giornata di autentica ribellione popolare Video

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr –, una rabbia accumulata in più di un anno di promesse mai mantenute, una frustrazione data dal vedere attività floride, costruite con sudore e sacrifici, venire lentamente divorate da un sistema persecutorio che impone restrizioni senza fornire soluzioni. Oggi peraltro è il 6 di aprile, un anno esatto da quando Giuseppe Conte apparve in televisione con l’aria da smargiasso promettendo una “potenza di fuoco” di ristori mai arrivati.e Draghi l’ectoplasma Arrivato invece Draghi, uomo della finanza internazionale, la situazione è addirittura peggiorata: stesse chiusure, ancora nessun ristoro e in più nessuna interazione con le categorie vessate. Il Premier è un’ectoplasma che comunica soltanto attraverso i media compiacenti, sottraendosi al colloquio diretto con chi soffre....

Anche tanti militanti di CasaPound in piazza Montecitorio a Roma si sono uniti alla protesta dei ristoratori di #IoApro. "Siamo qui - spiega Luca Marsella, consigliere municipale di Cpi intervenuto ... Le forze dell'ordine sono riuscite a contenere e bloccare i manifestanti, che volevano sfondare le transenne che delimitano e proteggono tutta l'area antistante Montecitorio. Alcuni manifestanti ferma ...