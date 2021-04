Inter-Sassuolo, Conte: “In campo per ottenere il massimo, trovato il giusto equilibrio. Lautaro? Ho una certezza” (Di martedì 6 aprile 2021) Le parole del tecnico dell'Inter, Antonio Conte.Alla vigilia del recupero della ventottesima giornata di campionato di Serie A tra Inter e Sassuolo, il tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV per presentare la sfida di San Siro posticipata per i casi di positività al Covid-19 in casa all'Interno della compagine di Antonio Conte."Che gara aspettarsi? Affrontiamo una squadra che un'identità e caratteristiche ben precise. Da un po' lavorano con Roberto De Zerbi, un ottimo allenatore. Servirà grandissima attenzione, rispettare tutto e tutti, cercare di fare la nostra partita e ottenere il massimo anche domani. Quanto inciderà il poco tempo di recupero? Incide il giusto, per noi ma anche per loro. Siamo ... Leggi su mediagol (Di martedì 6 aprile 2021) Le parole del tecnico dell', Antonio.Alla vigilia del recupero della ventottesima giornata di campionato di Serie A tra, il tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni diTV per presentare la sfida di San Siro posticipata per i casi di positività al Covid-19 in casa all'no della compagine di Antonio."Che gara aspettarsi? Affrontiamo una squadra che un'identità e caratteristiche ben precise. Da un po' lavorano con Roberto De Zerbi, un ottimo allenatore. Servirà grandissima attenzione, rispettare tutto e tutti, cercare di fare la nostra partita eilanche domani. Quanto inciderà il poco tempo di recupero? Incide il, per noi ma anche per loro. Siamo ...

