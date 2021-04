I ristoratori organizzano una cena di protesta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santis “Acon il?Governo” è questo il titolo che iaderenti all’Aisp, l’associazione salernitana presieduta da Vincenzo?Penna, ha dato alla manifestazione diche terranno questa sera alle 20,30. Si tratta di una, particolare, assicurano gli organizzatori. “Unache riprenderemo e che manderemo in diretta sulle nostre pagine facebook.?Ci ritroveremo un bel gruppo di noi, in un noto locale del centro città. Ci siederemo a tavola e ceneremo. Ma non saremo soli, con noi ci saranno coloro che ci governano”. Dunque non si fermano le manifestazioni didi tutti coloro che lavorano nel mondo della ristorazione e dei bar. Sempre oggi è prevista a Roma l’ultima manifestazione del tour di “Io apro”. Tour che ha toccato le città di?Napoli, ...

In questo contesto molti sono idella zona cheserate a tema storico. Dalla mise en place con piatti di coccio e saliere da tavolo, ai menù con piatti dai sapori antichi, è ...una cena di protesta. Questa sera, alle ore 20.30. i titolari di alcuni locali - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - si ritroveranno per una cena particolare. I ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Protesta del commercio sambenedettese e piceno per le reiterate chiusure decise dal governo a causa del Covid-19. La Confesercenti Ascoli-Fermo ha organizzato una manifestaz ..."I ristoratori in piazza? Non ce la fanno più, la ministra Lamorgese deve capire che c’è gente che non ce la fa più, anche io condanno la violenza e sono ...