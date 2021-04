I nuovi poveri si moltiplicano e le file alla Caritas crescono | è ora di una patrimoniale

(Di martedì 6 aprile 2021) Ho visto nei telegiornali di questi ultimi giorni le immagini delle, sempre più lunghe, di persone che chiedono un pasto alle mense dellaed ho sentito dai cronisti che fra di loro si cominciano a vedere sempre più spesso persone diverse dai “soliti” richiedenti, che da anni erano per lo più stranieri. Oggi i nuclei di italiani sono la maggioranza: 52% rispetto al 47,9 % dello scorso anno. Ho cercato altre notizie diramate ded ho appreso che “i” che nel 2020 si sono presentati per la prima volta ai centri di ascolto sono passati dal 31% al 45%. Significa che quasi una persona su due che si rivolgein parrocchia non si era mai vista. Sempre di più sono famiglie con minori, donne, giovani che dal ...

'In questo anno abbiamo ricevuto un 30% di richieste in più da parte dipiegati dalla pandemia - ha spiegato il presidente di Emporio solidale, Giacomo Vezzani. Ma aziende a parte, l'...... estendendo la platea per 700milapotenziali beneficiari e aumentando le risorse già ... In pratica si sono prese a pretesto le indagini dell'Istituto di statistica, i famosi 5 milioni di...Soffia, fresca e promettente, l’aria nuova nella chiesa napoletana. Napoli è un territorio, meglio ancora un mondo sterminato di storia, umanità, contraddizioni, simboli, credenze, passioni, miserie e ..."E’ una guerra tra poveri, la situazione è davvero grave": a parlare è Paolo Frizza, portavoce di "Facciamoci sentire", una nuova sigla che sta raggruppando un centinaio tra parrucchieri e estetiste ...