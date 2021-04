Formazioni ufficiali Real Madrid Liverpool: le scelte degli allenatori (Di martedì 6 aprile 2021) Le Formazioni ufficiali di Real Madrid Liverpool match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Real Madrid-Liverpool, match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/2021. Real Madrid (4-3-3): Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. Liverpool (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Kabak, Philips, Robertson, Keïta, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Jota, Mané Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Ledimatch valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per i quarti d’andata della Champions League 2020/2021.(4-3-3): Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius.(4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Kabak, Philips, Robertson, Keïta, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Jota, Mané Leggi su Calcionews24.com

