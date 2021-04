Detenzione rinnovata per Patrick Zaki: altri 45 giorni in carcere al Cairo (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “Aveva ragione l’avvocata di Patrick a chiedere di cambiare i giudici, sostenendo che c’era un accanimento giudiziario. E infatti fino a ieri 14 mesi di detenzione arbitraria che ora diventano 15 e mezzo”. Così dichiara all’agenzia Dire Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, commentando la notizia del rinnovo della detenzione di 45 giorni dello studente di Bologna nonché il rifiuto dell’istanza presentata dai legali del ragazzo, con cui i suoi avvocati chiedevano il cambio dei giudici. L’udienza per il rinnovo della detenzione cautelare si è tenuta ieri al Cairo. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – “Aveva ragione l’avvocata di Patrick a chiedere di cambiare i giudici, sostenendo che c’era un accanimento giudiziario. E infatti fino a ieri 14 mesi di detenzione arbitraria che ora diventano 15 e mezzo”. Così dichiara all’agenzia Dire Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, commentando la notizia del rinnovo della detenzione di 45 giorni dello studente di Bologna nonché il rifiuto dell’istanza presentata dai legali del ragazzo, con cui i suoi avvocati chiedevano il cambio dei giudici. L’udienza per il rinnovo della detenzione cautelare si è tenuta ieri al Cairo.

