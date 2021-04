Covid, sette nuove zone rosse in Sicilia: restrizioni valide fino al 14 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito, con più ordinanze, sette nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di: Mojo Alcantara, in provincia di Messina; Pietraperzia, nell'Ennese; Buscemi, Rosolini e Solarino, in provincia di Siracusa; Montallegro, nell'Agrigentino; Sommatino, in provincia di Caltanissetta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito, con più ordinanze," in. Si tratta di: Mojo Alcantara, in provincia di Messina; Pietraperzia, nell'Ennese; Buscemi, Rosolini e Solarino, in provincia di Siracusa; Montallegro, nell'Agrigentino; Sommatino, in provincia di Caltanissetta. L'articolo .

