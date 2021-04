Covid: Faraone, 'programmare riaperture, bisogna dare certezze' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Se siamo in grado di garantire, come ha fatto il generale Figliuolo, che presto arriveremo a somministrare 500mila vaccini al giorno, se sappiamo già che con la stagione estiva caleranno drasticamente i contagi, dobbiamo già ora programmare le riaperture, comunicando a tutti le date in modo che le attività possano programmare la ripartenza". Così il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su Fb. "Dobbiamo però fare questa programmazione con chiarezza e senza possibilità di ripensamenti dell'ultimo istante, come accaduto per la stagione invernale, stabilendo adesso la data della riapertura di tutte le scuole, delle attività commerciali, dei bar e dei ristoranti, delle palestre. Inoltre dobbiamo dare certezze ai gestori di hotel, lidi balneari , alle agenzie ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Se siamo in grado di garantire, come ha fatto il generale Figliuolo, che presto arriveremo a somministrare 500mila vaccini al giorno, se sappiamo già che con la stagione estiva caleranno drasticamente i contagi, dobbiamo già orale, comunicando a tutti le date in modo che le attività possanola ripartenza". Così il capogruppo Iv al Senato, Davide, su Fb. "Dobbiamo però fare questa programmazione con chiarezza e senza possibilità di ripensamenti dell'ultimo istante, come accaduto per la stagione invernale, stabilendo adesso la data della riapertura di tutte le scuole, delle attività commerciali, dei bar e dei ristoranti, delle palestre. Inoltre dobbiamoai gestori di hotel, lidi balneari , alle agenzie ...

