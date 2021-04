Chiude Yahoo Answers: addio al sito di domande e risposte che abbiamo usato almeno una volta (Di martedì 6 aprile 2021) Non riceveremo più risposta da Yahoo Answers, alla domanda «come si chiama quella canzone che fa turuturuturu?». No, il sito di domande e risposte più disparate, ma che sicuramente tutti abbiamo usato almeno una volta nella nostra vita, Chiude definitivamente e se ne va un’altra parte di Internet con cui la Generazione X è cresciuta. Yahoo Answers fu lanciato ben sedici anni fa e il suo scopo era piuttosto nobile: aiutare le persone di tutto il mondo ad entrare in contatto e a condividere informazioni. E in effetti così è stato per tanto tempo. Milioni di utenti si scambiavano giornalmente domande e risposte ai quesiti più assurdi. Dal 4 maggio non ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Non riceveremo più risposta da, alla domanda «come si chiama quella canzone che fa turuturuturu?». No, ildipiù disparate, ma che sicuramente tuttiunanella nostra vita,definitivamente e se ne va un’altra parte di Internet con cui la Generazione X è cresciuta.fu lanciato ben sedici anni fa e il suo scopo era piuttosto nobile: aiutare le persone di tutto il mondo ad entrare in contatto e a condividere informazioni. E in effetti così è stato per tanto tempo. Milioni di utenti si scambiavano giornalmenteai quesiti più assurdi. Dal 4 maggio non ...

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - MediasetTgcom24 : Yahoo Answers chiude il 4 maggio, troppo difficile gestirlo | Non rimarrà nemmeno l'archivio, lamentele degli utent… - Corriere : Yahoo! Answers chiude per sempre: addio al sito storico di domande e risposte - ggiiiulsss : ma se yahoo chiude come faccio a fare fisica - acmrooney : yahoo answers chiude mi mancheranno domande tipo “è possibile rimanere incinta di justin bieber? stavo sognando di farlo con lui” -