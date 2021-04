(Di martedì 6 aprile 2021) () – Il 19 aprile 2017 arriva la sentenza definitiva per Jessica Pulizzi. Ancora assolta. Il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione Luigi Orsi aveva parlato di “assenza di indizi e prove certe” nei confronti di Jessica Pulizzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

sicklayla : RT @RominaLa_Mantia: Barbara D'Urso è infuriata per il comportamento della TV russa sul caso Denise Pipitone. 'È assurdo spettacolarizzare… - norabbeauty : @queFatica Spero che su questo aspetto sia fatta presto chiarezza, il problema è che loro lo ritengono un caso appa… - Mariann14387366 : RT @Lukas08318189: Denise: legale madre, no ricatto mediatico da Tv russa - Ultima Ora - ANSA - TV7Benevento : Caso Denise: giallo lungo 17 anni tra processi, avvistamenti e pettegolezzi/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Caso Denise: giallo lungo 17 anni tra processi, avvistamenti e pettegolezzi/Adnkronos (2)... -

...durante il quale sarebbe stato svelato se il gruppo sanguigno coincideva con quello di', ha ... chiederemo alla magistratura di svolgere direttamente tutti gli accertamenti delcon una ...Se Olesya Rostova èPipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo in Sicilia, lo scopriremo, probabilmente oggi durante una diretta della TV russa che intende mostrare i risultati del DNA eseguiti su ...Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - E' il primo settembre del 2004 e la piccola Denise, una bimba paffutella di quasi quattro anni con gli occhioni ...“La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata – ha fatto ... che poi sono risultati nulli. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del ...