Caos all’Isola dei Famosi: Tommaso Zorzi duro contro Elisa Isoardi (Di martedì 6 aprile 2021) Ancora una lite accesa in diretta nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi tra Tommaso Zorzi ed Elisa Isoardi: cos’è successo? Ancora una puntata da urlo per l’Isola dei Famosi con un confronto acceso tra Daniela Martani e Francesca Lodo, oltre a quello tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca. Daniela ha svelato di provare a parlare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021) Ancora una lite accesa in diretta nell’ultima puntata de L’Isola deitraed: cos’è successo? Ancora una puntata da urlo per l’Isola deicon un confronto acceso tra Daniela Martani e Francesca Lodo, oltre a quello trae Gilles Rocca. Daniela ha svelato di provare a parlare L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Salassi121 : RT @FabiolaGjini: Mi perplime come tutti sottovalutino Cerioli classificandolo come un comodino qualcunque quando potrebbe creare caos e s… - FabiolaGjini : Mi perplime come tutti sottovalutino Cerioli classificandolo come un comodino qualcunque quando potrebbe creare ca… - ZenatiDavide : Sicilia, Musumeci fuori controllo all’Ars: niente scuse per il caos dati Covid ma attacca l’opposizione e Crocetta… - sunnycee_s : Rosolino mi ricorda il prof di Arte che sul bus prende il microfono piazzandosi accanto all'autista, convinto che a… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos all’Isola Ferragosto vietato (ma non troppo): spiaggia sì, falò no. E' caos regole Il Mattino