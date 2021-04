Addio a Hans Küng | teologo ribelle

(Di mercoledì 7 aprile 2021) È morto ieri, nella sua casa di Tubinga in Germania, all’età di 93 anni, ilsvizzero. Aveva acquistato notorietà anche al di fuori delle aule universitarie per aver duramente contestato il dogma dell’«infallibilità» del papa, stabilito dal Concilio Vaticano I nel 1870, quando sulla cattedra di Pietro sedeva Pio IX. Per questo motivo, nel 1979, venne sanzionato da papa Wojtyla, diventando così il primo dei tanti teologi che Giovanni Paolo II punirà durante il suo lungo pontificato. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il dissenso cattolico perde la sua voce più rappresentativa. Il teologo svizzero Hans Kung, grande avversario dei papi Giovanni Paolo II e Joseph Ratzinger, si è spento a 93 anni nella sua casa di Tubinga, in Germania, dopo un lungo braccio di ferro col Parkinson. La triste notizia ha commosso tutti noi: si è spento all'età di 93 anni il teologo svizzero svizzero Hans Küng. Il decesso oggi, martedì 6 aprile, nella sua dimora di Tubinga, in Germania. Tra le battaglie di Küng, l'ammissione delle donne e dei laici a ogni ministero e alcune aperture nel campo... È morto ieri, nella sua casa di Tubinga in Germania, all'età di 93 anni, il teologo svizzero Hans Küng. Aveva acquistato notorietà anche al di fuori delle aule universitarie per aver duramente contestato il dogma dell'«infallibilità» del papa, stabilito dal Concilio Vaticano I nel 1870, quando sulla cattedra di Pietro sedeva Pio IX. Per questo motivo, nel 1979, venne sanzionato da papa Wojtyla, diventando così il primo dei tanti teologi che Giovanni Paolo II punirà durante il suo lungo pontificato. Prima fra tutte quella dello stesso Kung che nel 2005 si schiererà contro la canonizzazione lampo di Giovanni Paolo II. Entrambi periti al Vaticano II, fu Kung a convincere l'ateneo di Tubinga a conferire...