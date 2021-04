A Reggio Calabria 400 attività del settore benessere pronte a riaprire

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) REGGIO CALABRIA – “Siamo stanchi, dopo un anno siamo dovuti tornare in piazza a chiedere di aprire le nostre attività. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo osservato scrupolosamente tutti i protocolli di sicurezza, tra l’altro nel nostro settore l’accesso è consentito solo tramite appuntamento, e il lavoro si svolge con un cliente per volta. Non riusciamo a capire quindi il motivo di questa chiusura considerato che ad ottobre scorso, nonostante fossimo in zona rossa, abbiamo comunque lavorato”. Così alla Dire la presidente della federazione Professionisti del benessere di Reggio Calabria, Rosalba Pizzi, oggi a piazza Italia insieme a molti titolari di negozi di parrucchieri, estetiste e barbieri, nel corso della manifestazione di protesta del settore, per chiedere la riapertura delle proprie attività, al momento chiuse per via dell’istituzione della zona rossa, prorogata dalla Regione fino al 21 aprile.