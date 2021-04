A Brescia salvataggio in alta montagna di due escursionisti (Di martedì 6 aprile 2021) I Vigili del fuoco hanno salvato due escursionisti in difficoltà sul massiccio della Concarena, nel territorio di Lozio, provincia di Brescia. L'elicottero li ha raggiunti e recuperati mentre erano ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) I Vigili del fuoco hanno salvato duein difficoltà sul massiccio della Concarena, nel territorio di Lozio, provincia di. L'elicottero li ha raggiunti e recuperati mentre erano ...

Advertising

emergenzavvf : Salvataggio in alta montagna dei #vigilidelfuoco. Recuperati con l’elicottero due persone in difficoltà sul massicc… - zazoomblog : A Brescia salvataggio in alta montagna di due escursionisti - #Brescia #salvataggio #montagna - Affaritaliani : A Brescia salvataggio in alta montagna di due escursionisti - franconemarisa : RT @emergenzavvf: Salvataggio in alta montagna dei #vigilidelfuoco. Recuperati con l’elicottero due persone in difficoltà sul massiccio del… - Giuggio72684862 : RT @emergenzavvf: Salvataggio in alta montagna dei #vigilidelfuoco. Recuperati con l’elicottero due persone in difficoltà sul massiccio del… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia salvataggio A Brescia salvataggio in alta montagna di due escursionisti I Vigili del fuoco hanno salvato due escursionisti in difficoltà sul massiccio della Concarena, nel territorio di Lozio, provincia di Brescia. L'elicottero li ha raggiunti e recuperati mentre erano bloccati su una parete rocciosa in alta montagna Alle operazioni di soccorso, rese difficoltose dalle alte temperature che aumentavano ...

Il Lecce passa a Pisa, è a +6. Pordenone, gran debutto di Domizzi: 3 - 0 all'Entella. Pari Venezia a Ferrara ... Masciangelo costringe Di Gregorio al salvataggio sulla linea. Poi Pirola va a vuoto e Ceter tocca ... Reggiana - Brescia 2 - 2 Emiliani superiori come gioco e occasioni, eppure rischiano di perdere. Si ...

A Brescia salvataggio in alta montagna di due escursionisti askanews A Brescia salvataggio in alta montagna di due escursionisti Milano, 6 apr. (askanews) - I Vigili del fuoco hanno salvato due escursionisti in difficoltà sul massiccio della Concarena, nel territorio di ...

Brescia, escursionisti bloccati sulla Concarena salvati con l’elicottero Spettacolare salvataggio lunedì pomeriggio in alta montagna, nel Bresciano, da parte dei vigili del fuoco. Sono infatti stati recuperati con l’elicottero due escursionisti in difficoltà sulla Concaren ...

I Vigili del fuoco hanno salvato due escursionisti in difficoltà sul massiccio della Concarena, nel territorio di Lozio, provincia di. L'elicottero li ha raggiunti e recuperati mentre erano bloccati su una parete rocciosa in alta montagna Alle operazioni di soccorso, rese difficoltose dalle alte temperature che aumentavano ...... Masciangelo costringe Di Gregorio alsulla linea. Poi Pirola va a vuoto e Ceter tocca ... Reggiana -2 - 2 Emiliani superiori come gioco e occasioni, eppure rischiano di perdere. Si ...Milano, 6 apr. (askanews) - I Vigili del fuoco hanno salvato due escursionisti in difficoltà sul massiccio della Concarena, nel territorio di ...Spettacolare salvataggio lunedì pomeriggio in alta montagna, nel Bresciano, da parte dei vigili del fuoco. Sono infatti stati recuperati con l’elicottero due escursionisti in difficoltà sulla Concaren ...