6 aprile | in Friuli Venezia Giulia su 1 275 tamponi molecolari | 51 nuovi positivi

(Di martedì 6 aprile 2021) Oggi insu 1.275sono stati rilevati 51contagi con una percentuale dità del 4%. Sono inoltre 518 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (2,32%). I decessi registrati sono 14, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 81 mentre quelli in altri reparti risultano essere 604. I decessi complessivamente ammontano a 3.402, con la seguente suddivisione territoriale: 720 a Trieste, 1.794 a Udine, 640 a Pordenone e 248 a Gorizia. I totalmente guariti sono 78.848, i clinicamente guariti 4.158, mentre quelli in isolamento scendono a 12.637. Dall’inizio della pandemia in...

Da domani 7si ritorna a scuola. L'Italia adesso è divisa di nuovo. Zona rossa in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Calabria,Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e ...... presidente della regione Emilia - Romagna , nella giornata di ieri (5) si è visto ... queste le parole del governatore delVenezia Giulia Massimiliano Fedriga (Lega ) . Si è espressa in ...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 51 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4%. Sono inoltre ...Scuola: per il rientro in presenza dal 7 aprile, anche in zona rossa, dovrà essere rispettato un nuovo protocollo unico per tutta l’Italia. In fase di definizione il protocollo contiene le nuove restr ...