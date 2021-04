WTA Charleston I 2021, forfait di Camila Giorgi. Al suo posto la lucky loser Caroline Dolehide (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ordine di gioco della seconda giornata del torneo Volvo Car Open 2021 di tennis, di categoria WTA 500, che si sta giocando sulla terra battuta (di colore verde) di Charleston (il primo di due consecutivi nella stessa località, per rimpiazzare quello cancellato ad Anning, in Cina), in Sud Carolina, USA, riserva una brutta sorpresa per i tifosi italiani. Ha dato infatti forfait Camila Giorgi, che avrebbe dovuto esordire domani contro la wild card statunitense Hailey Baptiste, per motivi che al momento non sono stati resi noti né dalla giocatrice né dagli organizzatori. Al suo posto è stata ripescata quale lucky loser la statunitense Caroline Dolehide. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ordine di gioco della seconda giornata del torneo Volvo Car Opendi tennis, di categoria WTA 500, che si sta giocando sulla terra battuta (di colore verde) di(il primo di due consecutivi nella stessa località, per rimpiazzare quello cancellato ad Anning, in Cina), in Sud Carolina, USA, riserva una brutta sorpresa per i tifosi italiani. Ha dato infatti, che avrebbe dovuto esordire domani contro la wild card statunitense Hailey Baptiste, per motivi che al momento non sono stati resi noti né dalla giocatrice né dagli organizzatori. Al suoè stata ripescata qualela statunitense. Foto: LaPresse

