Vaccini: in cosa differiscono l’uno dall’altro e quanto ciascuno protegge dal Covid (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Agenzia europea del Farmaco, ad oggi, ha dato il via libera a quattro Vaccini anti Covid. ciascuno ha caratteristiche specifiche e un diverso livello di protezione dal virus. Getty Immages/Carl CourtCome confermato dall’Istituto Superiore della Sanità, anche dopo aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid, è possibile contrarre l’infezione virale. Tanto è vero che – stando alle ultime raccomandazioni dell’ISS – anche chi è già stato vaccinato, se viene a contatto con persone positive, deve osservare il periodo di quarantena. Sono diversi i casi di persone, infatti, che si sono scoperte positive al virus pur essendo gà vaccinate. L’ultimo caso è quello di Daniele Madelfini, un sanitario di Napoli che ha contratto il virus a distanza di 37 giorni dalla seconda iniezione del siero. E come lui anche 12 ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021) L’Agenzia europea del Farmaco, ad oggi, ha dato il via libera a quattroantiha caratteristiche specifiche e un diverso livello di protezione dal virus. Getty Immages/Carl CourtCome confermato dall’Istituto Superiore della Sanità, anche dopo aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti, è possibile contrarre l’infezione virale. Tanto è vero che – stando alle ultime raccomandazioni dell’ISS – anche chi è già stato vaccinato, se viene a contatto con persone positive, deve osservare il periodo di quarantena. Sono diversi i casi di persone, infatti, che si sono scoperte positive al virus pur essendo gà vaccinate. L’ultimo caso è quello di Daniele Madelfini, un sanitario di Napoli che ha contratto il virus a distanza di 37 giorni dalla seconda iniezione del siero. E come lui anche 12 ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Aprile: Quei 2 non dicono mai una cosa vera. Vaccini e conti svizzeri - borghi_claudio : @TCus10 Semplice. MANCANO I VACCINI. La Lombardia ha distribuito tutte le dosi ricevute e non spetta a lei comperar… - marcodimaio : L’’Associazione nazionale magistrati chiede una corsia preferenziale per i #vaccini. Svolgono un servizio essenzial… - Lantidiplomatic : Che cosa hanno in comune i 3 vaccini di Big Pharma? #PfizerVaccine #modernavaccine #AstraZenaca - zeriantisisma : RT @mietitore85: quante puttanate che hanno detto e scritto sui #vaccini negli ultimi anni .. gente che ha litigato con amici e familiari s… -