Tommaso Zorzi a Verissimo svela perché non è intervenuto nel dibattito sull’omosessualità | “L’ho fatto per Costanzo” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 5 aprile 2021) Nel corso della puntata di ieri diha replicato alle recenti polemiche sorte contro di lui sul cocente tema dell’omosessualità. Nello specifico, l’influencer è stato criticato per non esseresulinerente la legge contro l’omotransfobia. Ebbene, a tal proposito, l’ospite di Silvia Toffanin ha raccontato come siano andate esattamente le cose. In particolare, ha posto l’accento sui motivi che lo hanno spinto a restare in silenzio.risponde alle polemiche aIn una precedente puntata del MaurizioShow, il conduttore ha ospitato l’onorevole Giorgia Meloni. Durante il, poi, l’attenzione è ricaduta sulla legge contro l’omotransfobia e in molti hanno notato ...