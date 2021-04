The Witcher di Netflix: svelati gli attori dei giovani Geralt e Vesemir (Di lunedì 5 aprile 2021) Nella prima stagione di The Witcher abbiamo visto Geralt da bambino, interpretato da Tristan Ruggeri: nella seconda stagione vedremo almeno un flashback dei suoi anni di formazione, insieme al suo mentore Vesemir. Ma chi darà loro vita? Si era fatto il nome di Theo James per Vesemir, dato che aveva fornito un voiceover del personaggio nella prima stagione, così come quello di Bradley Jaden, che si sapeva avesse sostenuto un provino per la serie. In realtà, però, il ruolo è andato a James Baxter, nome che era già stato confermato nel cast ma ancora senza la specifica del ruolo. Non si sa, inoltre, se per continuità doppierà il personaggio anche nel film animato The Witcher: Nightmare of the Wolf, dove Vesemir è protagonista. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 aprile 2021) Nella prima stagione di Theabbiamo vistoda bambino, interpretato da Tristan Ruggeri: nella seconda stagione vedremo almeno un flashback dei suoi anni di formazione, insieme al suo mentore. Ma chi darà loro vita? Si era fatto il nome di Theo James per, dato che aveva fornito un voiceover del personaggio nella prima stagione, così come quello di Bradley Jaden, che si sapeva avesse sostenuto un provino per la serie. In realtà, però, il ruolo è andato a James Baxter, nome che era già stato confermato nel cast ma ancora senza la specifica del ruolo. Non si sa, inoltre, se per continuità doppierà il personaggio anche nel film animato The: Nightmare of the Wolf, doveè protagonista. Leggi altro...

