The Walking Dead non convince più La serie ha stancato

Carlo Lanna Niente da fare per The Walking Dead. La stagione 10 della celebre serie americana si conclude confermando tutte le criticità delle scorse annate. Gli ultimi episodi sono in Italia su Sky Si chiama accanimento terapeutico quello che sta succedendo a The Walking Dead. La serie post-apocalittica che da anni è in onda in America sul network della AMC, da troppo tempo ha perso la sua verve, la sua bussola e ha perso tutte le caratteristiche che avevano contraddistinto lo show all'interno del panorama televisivo contemporaneo. Eppure, nonostante le critiche feroci, i fan in rivolta e gli ascolti in calo, The Walking Dead in tv è ancora un appuntamento fisso per i pochi appassionati che sono rimasti. La stagione 10 si è conclusa in ...

