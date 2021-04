Storici: è morto Bernard Roussel, studioso della Riforma protestante (Di lunedì 5 aprile 2021) Parigi, 5 apr. - (Adnkronos) - Lo storico francese Bernard Roussel, studioso della Riforma protestante e specialista del pensiero e dell'opera di Giovanni Calvino e di Ulrico Zwingli, è morto a Perray-en-Yvelines all'età di 83 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta il 1° aprile, è stata pubblicata oggi dal quotidiano parigino "Le Monde". Dopo gli studi Storici e quelli teologici alle facoltà di teologia protestante di Strasburgo e Montepellier, Roussel ha svolto la carriera accademica all'Università di Strasburgo, prendendo parte al Gruppo di ricerca sui non conformismi religiosi dei secoli XVI e XVII e la storia del protestantesimo, fondato da Marc Lienhard. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Parigi, 5 apr. - (Adnkronos) - Lo storico francesee specialista del pensiero e dell'opera di Giovanni Calvino e di Ulrico Zwingli, èa Perray-en-Yvelines all'età di 83 anni. La notiziascomparsa, avvenuta il 1° aprile, è stata pubblicata oggi dal quotidiano parigino "Le Monde". Dopo gli studie quelli teologici alle facoltà di teologiadi Strasburgo e Montepellier,ha svolto la carriera accademica all'Università di Strasburgo, prendendo parte al Gruppo di ricerca sui non conformismi religiosi dei secoli XVI e XVII e la storia delsimo, fondato da Marc Lienhard. ...

