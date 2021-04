Si allarga il cluster della Nazionale italiana. In totale 9 positivi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) Siil. Sono nove i giocatori convocati da Roberto Mancini che sonoal coronavirus. Un brutto colpo per il Paris Saint Germain che perde Alessandro Florenzi e Marco Verratti a pochi giorni dalla difficile sfida ai quarti di finale di Champions League contro i campioni in carica del Bayern Monaco.anche Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo, e Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Altri casi avevano colpito in precedenza quattro componenti dello staff di Mancini e allo juventino Leonardo Bonucci.