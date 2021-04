Rapper inneggiavano a violenza sui social | denunciati

(Di lunedì 5 aprile 2021) Nella mattinata di Pasqua, i Carabinieri di Mira (Venezia) hanno individuato e denunciato in stato di libertà due studenti del posto, di cui uno minorenne, per procurato allarme e istigazione a ...

Nella mattinata di Pasqua, i Carabinieri di Mira (Venezia) hanno individuato e denunciato in stato di libertà due studenti del posto, di cui uno minorenne, per procurato allarme e istigazione a delinq ...