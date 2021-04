Paura ad Ardea | si barrica in casa e minaccia i figli piccoli con un coltello

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ieri, domenica 4 aprile, adun uomo ubriaco si èto inndo di uccidere i duecon un: dopo circa un’ora e mezza di trattativa è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Credit: PixabayUna tarda serata di Pasqua all’insegna del terrore ad, comune in provincia di Roma. Verso le 22 un uomo si èto nella sua abitazione con i suoi due, dell’età di due mesi e di due anni, e hato di ucciderli con unda macellaio. A lanciare l’allarme alla centrale operativa dei Carabinieri è stata la sua compagna, disperata dopo essere stata buttata fuori di. L’uomo, di circa 40 ...

Una tarda serata di Pasqua all'insegna del terrore ad Ardea, comune in provincia di Roma. Verso le 22 un uomo si è barricato nella sua abitazione con i suoi due figli piccoli, dell'età di due mesi e di due anni, e ha minacciato di ucciderli con un coltello. A dare l'allarme la compagna dell'uomo.