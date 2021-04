Pagelle Monza-Pescara 1-1 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ledi1-1, match della trentaduesima giornata della. All’U-Power Stadium le ambizioni di promozione diretta dei brianzoli subiscono una brusca battuta d’arresto, vista la vittoria del Lecce a Pisa. Stesso discorso però anche per gli abruzzesi, che vedono allontanarsi a 4 punti la zona playout e restano penultimi. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Primo tempo ricco di emozioni, con un legno per parte e il gol dei padroni di casa che arriva al 23? con il colpo di testa di Frattesi sugli sviluppi di corner. Gli ospiti però non demordono e si fanno pericolosi con Vokic in un paio di occasioni dando prova di poter creare più di un problema ai brianzoli. Nel secondo tempo ilnon chiude la partita e paga dazio, perchè al 72? arriva il ...