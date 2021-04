Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Le gravi alluvioni in Indonesia e a Timor Est - ilpost : Le gravi alluvioni in Indonesia e a Timor Est -

Ultime Notizie dalla rete : gravi alluvioni

...stanno subendoconseguenze dal riscaldamento globale. Coldiretti, ad esempio, ha più volte richiesto negli ultimi anni lo stato di calamità naturale per zone colpite da siccità,, ...La città di Tamworth ha subito inondazioniche hanno interrotto varie strade, ma la situazione qui sta migliorando. Numerose strade locali sono state chiuse intorno a Tamworth e le famiglie ...Approvato progetto di legge della Giunta. L'assessore Corsini: "Al fianco di operatori e imprenditori. In un anno stanziati 54 milioni" ...COLDIRETTI VENEZIA: GRAVE SICCITA’ NEI CAMPI. UN PROBLEMA PER LE COLTURE. 30 Marzo 2021- In alcune zone della provincia i tubi per l’irrigazione di soccorso sono già a terra da una decina di giorni.