Juve, senti Ranieri: 'Non avrei escluso McKennie, Dybala e Arthur' (Di lunedì 5 aprile 2021) "Se succedesse un episodio alla Sampdoria come la cena/festa McKennie? Io scuso i giocatori della Juve perché stanno sempre insieme. Sicuramente è sbagliato, ma io non li avrei esclusi" . Così il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 aprile 2021) "Se succedesse un episodio alla Sampdoria come la cena/festa? Io scuso i giocatori dellaperché stanno sempre insieme. Sicuramente è sbagliato, ma io non liesclusi" . Così il ...

Ragione e pentimento: forse meglio scusarsi e richiamare... Anche l'ultima Juve di Allegri era una squadra che non faceva più paura a nessuno. Per non parlare ... Ma poi lo senti parlare con i giornalisti. E' chiaramente un calciatore quello che sta parlando, ...

Juve, senti Ranieri: "Non avrei escluso McKennie, Dybala e Arthur"

Il tecnico della Sampdoria commenta poi il pareggio in casa del Milan. E su Fabio Quagliarella ammette: "Ha numeri incredibili" ...

Gli eroi in bianconero: Felice Placido BOREL È stato sicuramente uno dei più grandi attaccanti del calcio nazionale, probabilmente il più forte centravanti della Juventus di tutti i tempi ... periferia e negli oratori dei salesiani, avevano ...

