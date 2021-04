Il recupero Juve Napoli | si gioca mercoledì 7

(Di lunedì 5 aprile 2021) . Finalmente la gara si disputa, dopo il rinvio le due squadre potranno scendere in campo C’è ilche spezza la settimana, una partita attesissima non solo dai rispettivi club e tifosi ma anche dalle altre squadre. Soprattutto la capolista Inter che, nello stesso giorno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Andrea Pirlo è ufficialmente allenatore, discussa la tesi Il Torino va in ritiro, la decisione del presidente Cairo Goleade in Serie A, media gol alta in campionato Il Milan deve vincere per mantenere il passo Il Cagliari esonera Di Francesco, cambia anche il Ds Il calcio non dimentica Astori, il ricordo della Figc

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : recupero Juve

Gli azzurri hanno iniziato a preparare la sfida contro la Juventus , match valido per ildella terza giornata di campionato (non disputata la scorso 4 ottobre), in programma mercoledì 7 ...... sesto risultato utile consecutivo in campionato (5 vittorie e un pareggio), il Napoli di Rino Gattuso mercoledì alle 18.45 fa visita allaneldella terza giornata. Grazie a questo ...L'ex giocatore azzurro, Josè Altafini ha parlato così di Juventus-Napoli in programma mercoledì: "La sfida di mercoledì, il recupero del match non giocato a inizio stagione, mette invece in palio solo ...Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, in edicola ieri, Andrea Masala ha commentato così il momento della Juventus: "Fa davvero impressione: dopo il lunghissimo regno, il club ...