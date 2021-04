Friends | la sit-com americana ritorna con uno speciale dopo 16 anni

(Di lunedì 5 aprile 2021) Per tutti gli appassionati della sitcom “”, una buona notizia per voi: a breve partiranno le riprese di uno special! Scopriamo insieme i dettagli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston) E’ stata la serie più seguita e amata degli’90 e degli2000. La puntata finale di, andata in onda in America il 6 maggio del 2004, è stata vista da 52,5 milioni di telespettatori, diventando uno dei finali di serie più visti. LEGGI ANCHE—>IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: MARTA E VITTORIO TORNANO INSIEME? ECCO LA VERITA’ Ancora oggi, a distanza di oltre ventidall’inizio della serie, molte emittenti continuano a proporre ai propri telespettatori le divertenti puntate ...

...stati chiusi e tra loro anche quello della- com diventata un cult. L'inverno scorso, poi, Matthew Perry , interprete di Chandler Bing, aveva dato un aggiornamento sul ritorno del cast di...In occasione del venticinquesimo anniversario della famosa- com, l'agenzia che organizza i tour dei set televisivi e cinematografici della città di New York chiamata On Location Tours ha deciso di organizzare una visita virtuale di tutti i ...Gag del Ringraziamento, lezioni di francese, frigoriferi rotti e frasi da rimorchio bellissime: per il compleanno di Matt LeBlanc ecco il 'best of' del suo personaggio, forse il più sottovalutato ...L'agenzia che organizza i tour dei set televisivi e cinematografici della città di New York chiamata On Location Tours ha deciso di organizzare una visita virtuale di tutti i luoghi caratteristici dov ...