Fabrizio Pregliasco | ' Gli effetti si cominciano a vedere'

Il virologo dell'università di Milano sottolinea come la campagna stia mostrando i primi risultati: 'Nelle Rsa e tra i sanitari, tra le prime categorie ad esser state vaccinate, è visibile una netta ..."Le restrizioni servono, per questo dobbiamo mantenere strette le maglie". A dirlo è il virologoin un'intervista a SkyTg24.ha voluto evidenziare come le restrizioni, unitamente al rispetto delle regole da parte dei cittadini, siano iniziando a dare dei frutti e a ...Cinque incontri e un convegno per formare gli amministratori di domani: tragli ospiti degli incontri Carlo Cottarelli, Fabrizio Pregliasco e Tommaso Sacchi ...«Le trombosi sono eventi rari e chi ha ricevuto il vaccino non contagia altre persone». Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano, lo dice chiaro a Sky TG24: «È importante ...