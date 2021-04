(Di lunedì 5 aprile 2021) Interrompere un dominio assoluto che dura da nove stagioni rappresenta già una sorta di impresa, ma non ditelo ad Antonio. Il suo rapporto con la vittoria è particolare, il fatto di non ...

Advertising

sportli26181512 : Conte, fame di vittorie e futuro (con rinnovo): ora scudetto, poi obiettivo Europa: Conte, fame di vittorie e futur… - fontafrancesco1 : RT @Gazzetta_it: #Conte, fame di vittorie e futuro: scudetto vicino, poi proverà a rendere l’#Inter grande in #Champions #SerieA #Mercato h… - Gazzetta_it : #Conte, fame di vittorie e futuro: scudetto vicino, poi proverà a rendere l’#Inter grande in #Champions #SerieA… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Marani: 'Conte decisivo, la parola chiave è 'fame'. Inter col giusto mix: è forte, ma anche umile' - FcInterNewsit : Marani: 'Conte decisivo, la parola chiave è 'fame'. Inter col giusto mix: è forte, ma anche umile' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte fame

La Gazzetta dello Sport

Bergamo, una vita fa ? Il caos e le polemiche sul finire dello scorso campionato (1° agosto 2020, 0 - 2 in casa dell'Atalanta) sembrano lontani anni luce: in quel momentofu a un passo dal ...Una rassicurazione che di certo è destinata a non placare ladi molti. Ma di tutto questo, ha detto l'ex premier, si parlerà dopo Pasqua.provoca qualche mugugno ma raccoglie anche molti ...Fama e infamie di Lucrezia Borgia”, con il patrocinio del Comune di Ferrara e di Fondazione Ferrara Arte – parte del progetto “Rinascimento Italiano”. LA SRUTTURA Come i precedenti lavori ...Una rassicurazione che di certo è destinata a non placare la fame di molti. Ma di tutto questo, ha detto l’ex premier, si parlerà dopo Pasqua. Conte provoca qualche mugugno ma raccoglie anche molti ...