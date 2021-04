Cagliari | Cragno positivo al Covid Il focolaio azzurro sale a 14 elementi

(Di lunedì 5 aprile 2021) Non si ferma più ilscoppiato all’interno del ritiro della Nazionale italiana dopo l’ultima sosta. Ilha annunciato la positività aldi Alessio. “Monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, domenica 4 aprile, e si trova attualmente in isolamento“, si legge nella nota ufficiale. Poi ancora: “Il Gruppo Squadra ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal Protocollo. Il Club ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”. Salgono ora a quattordici i positivi tra giocatori e membri dello staff della delegazione azzurra. SportFace.

