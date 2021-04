Benevento | 24enne muore dopo un volo di 9 metri | giallo sulla dinamica

(Di lunedì 5 aprile 2021). Un giovane di 24 anni è stato trovato senza vita in via delle Puglia, a, nel cortile di una struttura da tempo in disuso. A darne notizia è Il Mattino. A scoprire il cadavere alla base di una scala antincendio è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Una giornata di dolore quella che vive la comunità diper la morte di un giovane di 24 anni. I genitori del ragazzo avevano denunciato la ... quando il cadavere delè stato ritrovato in ...Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale San Pio dia disposizione dell'autorità giudiziaria.Il corpo senza vita di un giovane di 24 anni di Benevento, del quale era stata denunciata la scomparsa alcune ore prima da parte dei genitori, è stato rinvenuto in città in via delle Puglie nel ...Una giornata di dolore quella che vive la comunità di Benevento per la morte di un giovane di 24 anni. I genitori del ragazzo avevano ...