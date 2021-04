Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 4 aprile 2021

(Di lunedì 5 aprile 2021)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Risorto ha totalizzato 3787 spettatori (share 15.49%); su Canale5 il film Zoo – Un amico da salvare ha avuto 1597 spettatori (5.01%), con anteprima a 2672 (9.65%). Su Italia1 il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare ha ottenuto 1761 spettatori (7.59%); su Rai2 la serie tv 911 ha totalizzato 1346 spettatori (5.23%), mentre 911: Lone Star 1366 (5.39%); su Rai3 la puntata de Il Borgo dei Borghi ha intrattenuto 2090 spettatori (8.73%); su Rete4 il film Baciato dalla fortuna 1268 spettatori (5.21%); su La7 il film Sette anni in Tibet ...

tv di domenica 4 aprile 2021 Vediamo iAuditel dei programmi televisivi delle altre reti, andati in onda nella prima serata di domenica 4 aprile. Rai3 ha trasmesso Il Borgo dei Borghi . ...Tv,DayTime Pomeriggio, 4 aprile Rai 1 Domenica In: 2.797.000 spettatori per il 19.1% di share nella prima parte. La seconda incolla alla tv 2.526.000 spettatori con share del 17.8%. Da ...Al suo fianco, un cast di attori pronti a dare vita ad una storia che non mancherà di regalare al pubblico anche la componente melò che tanto piace al pubblico di Raiuno. Sentimento, ma anche azione, ...Ascolti tv 4 aprile 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...