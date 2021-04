Amici 20 | Lorella Cuccarini | “Tommaso non lo avrei mai eliminato”

(Di lunedì 5 aprile 2021) LAROMPE IL SILENZIO La coachrompe il silenzio dopo l’eliminazione del ballerino di20,Stanzani. Ecco la sua dichiarazione. LEGGI ANCHE20, LA SINTESI DELLA TERZA PUNTATA: DUE ELIMINAZIONI FINISCONO IN LACRIME IL PUBBLICO DIINSORGE L’eliminazione diStanzani daha stimolato parecchie emozioni sia negli spettatori da casa che da quelli in studio. I suoi compagni di avventura sono andati ad abbracciarlo; tutti i presenti, hanno dedicato a lui una standing ovation. Anche la cantante Arisa è stata molto dispiaciuta e gli ha proposto una collaborazione all’interno dei suoi videoclip. I seguaci del programma Mediaset hanno fortemente criticato questa scelta tanto da ...

A schierare i tre allievi sono state le coach della squadra vincitrice: Arisa eCuccarini . ... Scopri le ultime news su...con la Celentano Rosa Di Grazia non era di certo tra le favorite di questa edizione di, ma la ... A difendere Rosa, per sua fortuna, è sempre stataCuccarini , evidentemente vedendo ...La coach Lorella Cuccarini rompe il silenzio dopo l'eliminazione del ballerino di Amici 20, Tommaso Stanzani. Ecco la sua dichiarazione ...Come è accaduto a Rosa e Deddy, messi l'uno contro l'altra proprio sul finale. Ecco cosa è successo sabato 3 aprile su Canale 5. >>>ASCOLTA GLI INEDITI DI AMICI 20 SU TIMMUSIC!