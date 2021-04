«Vogliamo la democrazia»: in Myanmar i messaggi scritti sulle uova di Pasqua diventano un simbolo della resistenza (Di domenica 4 aprile 2021) Lo sciopero di Pasqua. È così che i cittadini in Myanmar hanno deciso di chiamare l’ennesima domenica di proteste, dopo che lo scorso primo febbraio un colpo di stato condotto dai militari ha destituito il governo del paese. messaggi come «Rivoluzione di primavera», «Dobbiamo vincere», «Vogliamo la democrazia», sono stati scritti sulle uova in occasione delle celebrazioni Pasquali come simbolo di lotta e di resistenza. April 4, 2021 I cittadini, e oppositori del governo militare, hanno organizzato anche per questa domenica varie manifestazioni di disobbedienza civile. I giovani della città principale, Yangon, hanno distribuito uova con ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) Lo sciopero di. È così che i cittadini inhanno deciso di chiamare l’ennesima domenica di proteste, dopo che lo scorso primo febbraio un colpo di stato condotto dai militari ha destituito il governo del paese.come «Rivoluzione di primavera», «Dobbiamo vincere», «la», sono statiin occasione delle celebrazionili comedi lotta e di. April 4, 2021 I cittadini, e oppositori del governo militare, hanno organizzato anche per questa domenica varie manifestazioni di disobbedienza civile. I giovanicittà principale, Yangon, hanno distribuitocon ...

"Salviamo la Birmania", "Vogliamo la democrazia", "Liberiamoci di MAH", si potrebbe leggere il potente leader della giunta Min Aung Hlain. Accesso a internet negato Per il momento l'accesso a Internet ...

