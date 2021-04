Ternana promossa in B. I numeri da record della squadra di Cristiano Lucarelli (Di domenica 4 aprile 2021) Una promozione mai messa in discussione, la Ternana di Cristiano Lucarelli è matematicamente in Serie B, con cinque turni d’anticipo, dopo la vittoria contro l’Avellino per 4-1. numeri da record per le ‘Fere’ che hanno festeggiato ieri, ma pregustavano la promozione da diverso tempo. Infatti, la Ternana si ritrova con 81 punti e 18 di distacco dalla seconda in classifica, proprio l’Avellino. La Ternana ha messo a segno 80 gol e subiti soltanto 24. Inoltre, vengono da 11 vittorie consecutive, una serie che è riuscita solamente alla Reggina lo scorso anno e al Cittadella nel 2000. Le vittorie per la Ternana salgono a 25 in questa stagione, risultato mai raggiunto prima in 34 giornate. Foto: Twitter ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Una promozione mai messa in discussione, ladiè matematicamente in Serie B, con cinque turni d’anticipo, dopo la vittoria contro l’Avellino per 4-1.daper le ‘Fere’ che hanno festeggiato ieri, ma pregustavano la promozione da diverso tempo. Infatti, lasi ritrova con 81 punti e 18 di distacco dalla seconda in classifica, proprio l’Avellino. Laha messo a segno 80 gol e subiti soltanto 24. Inoltre, vengono da 11 vittorie consecutive, una serie che è riuscita solamente alla Reggina lo scorso anno e al Cittanel 2000. Le vittorie per lasalgono a 25 in questa stagione, risultato mai raggiunto prima in 34 giornate. Foto: Twitter ufficiale ...

