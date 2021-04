Sinner perde in finale a Miami | a trionfare è Hurkacz

(Di domenica 4 aprile 2021) Una partita che lascia l'amaro in bocca per quanto visto nei due set delladel torneo di. Il 19enne italiano Jannikincontro il polacco, in un attoche ...

... mentreuna posizione Fabio Fognini, ora al 18ø posto. JannikLa finale a Miami - la prima in un torneo Masters 1000 - consente adi guadagnare altri otto posti e balzare ...... soprattutto, a Jannik. Che con grande lucidità ha spiazzato chiunque fosse alla ricerca per forza di un perché dopo il suo ko nella finale di Miami: 'Chi vince festeggia, chiimpara'. ...05/04/2021 12:11. Sinner salirà al 23° posto Atp Miami Finale Hurkacz (26) b. Sinner (21) 76 (4) 64 Jannik Sinner non riesce a mettere le mani s ...Non ha vinto il torneo ma è come se l’avesse fatto. Jannik Sinner, 19 anni, altoatesino di San Candido, ha perso la finale del Masters 1000 di Miami ma negli occhi degli appassionati di tennis, non ...