Sharon Stone svela il consiglio che Mick Jagger le diede per dormire: "La mia stanza era una tomba" (Di domenica 4 aprile 2021) Sharon Stone ha parlato del consiglio che le diede Mick Jagger, al fine di dormire meglio in tour, in una pagina del suo libro di memorie intitolato Il bello di vivere due volte. Sharon Stone ha svelato l'origine di una sua abitudine che ormai la accompagna da molti anni; il consiglio, utile per dormire bene in una nuova città, le fu dato da Mick Jagger e secondo l'attrice la prima volta che lo mise in pratica il risultato fu piuttosto inquietante: "La mia stanza era una tomba". La Stone ha rivelato che di solito copre le finestre delle sue stanze d'hotel con della carta stagnola dopo che ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021)ha parlato delche le, al fine dimeglio in tour, in una pagina del suo libro di memorie intitolato Il bello di vivere due volte.hato l'origine di una sua abitudine che ormai la accompagna da molti anni; il, utile perbene in una nuova città, le fu dato dae secondo l'attrice la prima volta che lo mise in pratica il risultato fu piuttosto inquietante: "La miaera una". Laha rivelato che di solito copre le finestre delle sue stanze d'hotel con della carta stagnola dopo che ...

Advertising

badtasteit : #SharonStone racconta: la scena iconica di Basic Instinct fu girata senza il suo pieno consenso - FilmNewsItaly : Britney Spears sul crollo nervoso: ha chiesto aiuto a Sharon Stone - sottolefoglie : @matteodessilani Secondo me un genitore che chiama Sharon la figlia non sa manco chi sia Sharon Stone - MontiFrancy82 : “The Beauty of Living Twice” è il racconto autobiografico di @sharonstone - SMSNEWSOFFICIAL : “The Beauty of Living Twice” è il racconto autobiografico di @sharonstone -

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone Britney Spears sul crollo nervoso: ha chiesto aiuto a Sharon Stone Al culmine dei suoi problemi di salute mentale, la popstar ha scritto una lettera all iconica attrice. Britney Spears si rivolta a Sharon Stone durante la celebre crisi che l ha portata al tracollo ...

Sharon Stone è rinata ancora, la donna che visse cento volte. Sharon Stone come la Fenice, è morta e risorta più volte dalle proprie ceneri. È quello che la star racconta in Il bello di vivere due volte (Rizzoli, 18 euro), attesa autobiografia che esce in ...

Sharon Stone, la donna che visse cento volte, è rinata ancora Elle Britney Spears sul crollo nervoso: ha chiesto aiuto a Sharon Stone Britney Spears si è rivolta a Sharon Stone durante la celebre crisi che l’ha portata al tracollo psicofisico. Tuttavia la star di «Total Recall», in quel periodo era alle prese con diversi problemi pe ...

Basic Instinct, Sharon Stone ricorda: 'Temevo di aver ucciso uno degli attori' Furono attimi di puro terrore quelli vissuti da Sharon Stone sul set di Basic Instinct: durante la scena che la vede pugnalare il suo partner con un punteruolo da ghiaccio, infatti, l'attrice ...

Al culmine dei suoi problemi di salute mentale, la popstar ha scritto una lettera all iconica attrice. Britney Spears si rivolta adurante la celebre crisi che l ha portata al tracollo ...come la Fenice, è morta e risorta più volte dalle proprie ceneri. È quello che la star racconta in Il bello di vivere due volte (Rizzoli, 18 euro), attesa autobiografia che esce in ...Britney Spears si è rivolta a Sharon Stone durante la celebre crisi che l’ha portata al tracollo psicofisico. Tuttavia la star di «Total Recall», in quel periodo era alle prese con diversi problemi pe ...Furono attimi di puro terrore quelli vissuti da Sharon Stone sul set di Basic Instinct: durante la scena che la vede pugnalare il suo partner con un punteruolo da ghiaccio, infatti, l'attrice ...