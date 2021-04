Pallamano, Serie A femminile 2021: Oderzo e Bressanone vincono e si avvicinano alla Jomi Salerno (Di domenica 4 aprile 2021) La Serie A di Pallamano femminile 2021 ha vissuto in questo fine settimana pasquale la sua giornata numero 23, che non ha visto in campo la Jomi Salerno, a riposo, con Mechanic System Oderzo e Brixen Sudtirol che ne hanno approfittato per avvicinarsi alle campane. Le venete, grazie ad un’ottima prova di Giorgia Di Pietro, hanno avuto la meglio sul Cassano Magnago per 32-28, mentre le altoatesine si sono imposte per 34-24 sulle Guerriere Malo, grazie alle 11 reti di Giada Babbo. Successo prezioso anche per la AC Life Style Erice, vittoriosa 41-28 sul Padova, con il quadro completato dal 33-27 esterno dell’Ariosto Ferrara sul campo della Santarelli Cingoli. I risultati di giornata: ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT sabato 3 aprile h ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) LaA diha vissuto in questo fine settimana pasquale la sua giornata numero 23, che non ha visto in campo la, a riposo, con Mechanic Systeme Brixen Sudtirol che ne hanno approfittato per avvicinarsi alle campane. Le venete, grazie ad un’ottima prova di Giorgia Di Pietro, hanno avuto la meglio sul Cassano Magnago per 32-28, mentre le altoatesine si sono imposte per 34-24 sulle Guerriere Malo, grazie alle 11 reti di Giada Babbo. Successo prezioso anche per la AC Life Style Erice, vittoriosa 41-28 sul Padova, con il quadro completato dal 33-27 esterno dell’Ariosto Ferrara sul campo della Santarelli Cingoli. I risultati di giornata: ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT sabato 3 aprile h ...

Advertising

SalernoSport24 : #Pallamano: Antonella Coppola rompe il muro delle 1000 reti in Serie A #SerieABeretta #Handball - ErnestoRocco1 : #Pallamano, Antonella Coppola: altre mille di queste reti, cifra tonda in Serie A per l'atleta capaccese… - InfoCilentoWeb : #Pallamano, Antonella Coppola: altre mille di queste reti, cifra tonda in Serie A per l'atleta capaccese… - infoitcultura : Pallamano femminile, Serie A: Mestrino passa a Leno - SockMean_ : mi manca tantissimo giocare a pallamano ma se riprendessi ora mi manderebbero a fare cose serie e sinceramente non… -