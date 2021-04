Omicidio Tiziana Gentile, unico sospettato trovato morto in prigione (Di domenica 4 aprile 2021) Gerardo Tarantino, l’uomo sospettato di aver ucciso Tiziana Gentile, è stata trovato morto all’interno della sua cella in prigione. Pare che si sia ucciso impiccandosi all’interno della sua cella Gerardo Tarantino, l’uomo accusato di aver ucciso Tiziana Gentile. Tiziana lavorava come bracciante agricola ed è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, in provincia di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 aprile 2021) Gerardo Tarantino, l’uomodi aver ucciso, è stataall’interno della sua cella in. Pare che si sia ucciso impiccandosi all’interno della sua cella Gerardo Tarantino, l’uomo accusato di aver uccisolavorava come bracciante agricola ed è stata trovata morta all’interno della sua abitazione, in provincia di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

