Nintendo batte Activision-Blizzard, EA e Take Two nel Nord America per spese utenti – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo i dati, nel 2020 Nintendo ha generato più denaro di Activision-Blizzard, EA e Take-Two. Ecco i dati.. Secondo un nuovo report di Research and Markets, i consumatori hanno speso 42.73 miliardi di dollari sui videogiochi in Nord America nel 2020. La maggior parte di queste spese sono avvenute in ambito mobile, come ci si potrebbe aspettare, e gli USA in particolar modo possono contare su più di 200 milioni di giocatori mobile. Chi sono però le compagnie che hanno dominato il mercato Nord Americano? Nelle parti alte della classifica troviamo Nintendo, che supera Activision-Blizzard, EA e Take-Two. Bisogna sottolineare … Notizie giochi L'articolo ... Leggi su helpmetech (Di domenica 4 aprile 2021) Secondo i dati, nel 2020ha generato più denaro di, EA e-Two. Ecco i dati.. Secondo un nuovo report di Research and Markets, i consumatori hanno speso 42.73 miliardi di dollari sui videogiochi innel 2020. La maggior parte di questesono avvenute in ambito mobile, come ci si potrebbe aspettare, e gli USA in particolar modo possono contare su più di 200 milioni di giocatori mobile. Chi sono però le compagnie che hanno dominato il mercatono? Nelle parti alte della classifica troviamo, che supera, EA e-Two. Bisogna sottolineare … Notizie giochi L'articolo ...

Advertising

Multiplayerit : Nintendo batte Activision-Blizzard, EA e Take Two nel Nord America per spese utenti -