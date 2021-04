Nayt | «Il dolore dal quale sono guarito anche grazie all’amore per Matilda De Angelis»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 aprile 2021) Il suo nome d’arte, Nayt, è un tributo a Mezzanotte, il cognome che portano sia lui che sua madre: «Ci tenevo a usarlo: da lì ho preso “notte”, l’ho slangato in modo che fosse unico ed è rimasto così» spiega William Mezzanotte al telefono con piglio sicuro, squillante come solo quello dei ventiseienni sa essere. Le tenebre della notte, per certi versi, Nayt le ha un po’ vissute fin da quando era bambino, chiamato ad affrontare ostacoli più grandi di lui ma conservando sempre il sogno di andare oltre, di realizzarsi come persona e come artista. I difficili anni dell’adolescenza, segnata dall’abbandono del padre e dalla vita con sua madre tra i quartieri della periferia estrema di Roma, Nayt li ha raccontati prima in un libro, Non voglio fare cose normali, uscito per Mondadori, e poi in un album, Mood, che è il frutto di una ricerca stilistica sempre più raffinata, di una pluralità di temi che William ha aspettato di trattare per avere un quadro delle cose sempre più preciso e sempre più completo. https://www.youtube.com/watch?v=yhf5_nqNmHw