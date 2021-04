MotoGP oggi, GP Doha 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 (Di domenica 4 aprile 2021) Nella domenica di Pasqua (4 aprile) andrà in scena il secondo round del Motomondiale. Sempre sul tracciato di Losail, in Qatar, i piloti si affronteranno con in palio i soliti 25 punti. Nella classe regina c’è grande incertezza. Sarà ancora una volta un confronto tra Ducati e Yamaha? Il Team Pramac della Rossa ha dominato la scena nella qualifiche, con il rookie Jorge Martin velocissimo e in pole-position davanti al compagno di squadra Johann Zarco. Una grande dimostrazione di forza da parte dei due centauri, ma attenzione a Maverick Vinales che, in terza piazza, vorrà confermarsi il migliore in gara come una settimana fa. Vorranno rispondere presente i due piloti della Team Factory di Borgo Panigale Jack Miller e Francesco Bagnaia. I due, dalla seconda fila, confidano in una buona partenza e si augurano di fare la differenza al cospetto dei rivali. Non sarà una cosa ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Nella domenica di Pasqua (4 aprile) andrà in scena il secondo round del Motomondiale. Sempre sul tracciato di Losail, in Qatar, i piloti si affronteranno con in palio i soliti 25 punti. Nella classe regina c’è grande incertezza. Sarà ancora una volta un confronto tra Ducati e Yamaha? Il Team Pramac della Rossa ha dominato la scena nella qualifiche, con il rookie Jorge Martin velocissimo e in pole-position davanti al compagno di squadra Johann Zarco. Una grande dimostrazione di forza da parte dei due centauri, ma attenzione a Maverick Vinales che, in terza piazza, vorrà confermarsi il migliore income una settimana fa. Vorranno rispondere presente i due piloti della Team Factory di Borgo Panigale Jack Miller e Francesco Bagnaia. I due, dalla seconda fila, confidano in una buona partenza e si augurano di fare la differenza al cospetto dei rivali. Non sarà una cosa ...

